Roland Garros 2024: Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan si cancellano dal torneo di doppio

Resta una sola coppia tutta italiana nel torneo di doppio femminile al Roland Garros 2024. Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, infatti, si sono cancellate dal tabellone dello Slam parigino e non scenderanno in campo quest’oggi.

Le due azzurre avrebbero dovuto affrontare la coppia rumena composta da Ana Bogdan e Jaqueline Cristian, ma hanno comunicato che non scenderanno in campo, venendo sostituite dalla russa Amina Anshba e dalla ceca Anastasia Detiuc.

Le motivazioni di questa rinuncia si possono sicuramente ricondurre agli impegni in singolare di entrambe le giocatrici: Elisabetta Cocciaretto scenderà in campo oggi contro Coco Gauff negli ottavi di finale, mentre Trevisan giocherà il WTA 125 di Bari per provare a guadagnare punti nel ranking olimpico e raggiungere la qualificazione.

A difendere i colori azzurri ci saranno dunque Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno il loro match di secondo turno contro la polacca Magda Linette e l’americana Bernarda Pera tra qualche ora. C’è attesa per la coppia Errani/Paolini, che si presenta a Parigi dopo il titolo vinto a Roma.