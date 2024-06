Remo Freuler scalda l’atmosfera in vista di Italia-Svizzera: “Noi siamo andati al Mondiale, loro no”

Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 29 giugno (ore 18.00) la Nazionale italiana di calcio di Luciano Spalletti affronterà la Svizzera nella partita valida per gli ottavi di finale degli Europei 2024 in Germana. Sul rettangolo verde dell’Olympiastadion di Berlino gli azzurri se la vedranno contro la Svizzera.

La formazione rossocrociata ha ben impressionato nel percorso della fase a gironi, sfiorando anche l’affermazione contro i padroni di casa della Germania. E poi un match che porta alla mente ricordi di segno opposto nel recente passato. Si pensi alla vittoria netta per 3-0 della compagine tricolore di Roberto Mancini, tre anni fa, nel cammino che portò l’Italia sul tetto d’Europa.

Discorso diametralmente opposto quello nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 quando un pari interno contro gli elvetici costrinse la Nazionale ad affrontare gli spareggi, con un esisto decisamente negativo. Squadra tricolore, nel caso specifico, capace di ottenere quattro punti nel Girone B, strappando un pari decisivo contro la Croazia al 90+7′, grazie al gol di Mattia Zaccagni, posteriore alla marcatura di Luka Modric.

Ne ha parlato in conferenza stampa Remo Freuler, che conosce molto bene l’Italia, essendo stato prima giocatore dell’Atalanta e ora del Bologna: “Loro sono una squadra che non muore mai. Ci attende una partita bella e speciale. Andrei a posizionarla nella top-3 tra quelle disputate con la Svizzera. Sarà chiaramente un match difficile“, ha detto il calciatore rossocrociato.

“Naturalmente non è una partita come le altre per il sottoscritto. In Italia ho costruito la mia carriera, trovando pure un Paese ideale dove trascorrere la vita con la mia famiglia“, ha messo. “In campo però non ci sarà tutto questo amore. È un ottavo di finale e per i sentimenti non ci sarà spazio. I favoriti sono chiaramente gli azzurri. E ben venga se si credono tali“.

Pensando ko per 3-0 di tre anni nella rassegna continentale, Freuler ha risposto: “Direi che abbiamo imparato dopo quel match. Noi, poi, siamo andati al Mondiale in Qatar. Loro sono rimasti a casa“.