Rally Polonia, Andreas Mikkelsen comanda su Kalle Rovanpera dopo la prima giornata

Il venerdì del Rally di Polonia, settimo appuntamento del Mondiale WRC 2024 ha visto grande battaglia e spettacolo con tanti cambi in vetta alla generale. Dopo il primo giorno di gare troviamo al comando il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) con appena 1.8 secondi di vantaggio sul finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris).

Terza posizione per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 2.0 secondi, quarta posizione per il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) a 7.5. Quinto il lettone Martins Sesks (Ford Puma) a 7.7, sesto il lussemburghese Gregoire Munster (Ford Puma) a 21.3, mentre è settimo il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 29.8. Già fuori classifica, invece, l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) ad oltre un’ora.

LA GARA

Il venerdì polacco ha preso il via con la SS1 Mikołajki Arena 1 di 2.5 chilometri. Successo per Ott Tanak con un secondo su Thierry Neuville, 1.3 su Elfyn Evans e 1.6 su Takamoto Katsuta. Secondo impegno, ben più indicativo, la SS2 Stańczyki 1 di 29.4 chilometri. Svetta Andreas Mikkelsen con 3 decimi su Martins Sesks, quindi terzo Kalle Rovanpera a 7.6, quarto Adrien Fourmaux a 7.9. Thierry Neuville perde ben 22.0, mentre Ott Tanak è costretto allo stop per un danno alla sua vettura dopo un incidente con un cervo.

Si è passati poi alla SS3 Wieliczki 1 di 12.9 chilometri. Thierry Neuville brucia Elfyn Evans per mezzo secondo, quindi terzo Andreas Mikkelsen a 7 decimi a braccetto con Gregoire Munster. La mattina si è conclusa, poi, con la SS4 Olecko 1 di 13.2 chilometri. Andreas Mikkelsen fa la differenza con 3.1 su Gregoire Munster e 4.1 su Elfyn Evans.

Il pomeriggio del Rally di Polonia ha preso il via con la SS5 Stańczyki 2 e lo scatto di Kalle Rovanperä che stacca Elfyn Evans di 4.4 secondi e Martins Sesks di 8.1. Thierry Neuville lascia altri 12.2, Andreas Mikkelsen 14.4. Quindi è stata la volta della SS6 Wieliczki 2 con Thierry Neuville che precede per 2 decimi Takamoto Katsuta e Elfyn Evans, mentre Kalle Rovanperä cede 2.7 secondi.

La SS7 Olecko 2 ha visto primeggiare Adrien Fourmaux con 3.1 su Elfyn Evans e 3.5 su Andreas Mikkelsen. La giornata, quindi, ha fatto calare il sipario con la SS8 Mikołajki Arena 2 con Takamoto Katsuta a pari merito con Kalle Rovanpera.