Rally Polonia 2024, Kalle Rovanperä trionfa sullo sterrato veloce da campione

Classe e capacità di adattamento. L’appuntamento del WRC2024 in Polonia era il primo del trittico sullo sterrato veloce. Un’occasione per verificare chi era in grado di adattarsi a queste condizioni particolari. Ebbene, è spettato al due-volte campione del mondo, Kalle Rovanperä, portarsi a casa l’appuntamento iridato.

Chiamato all’ultimo secondo dalla Toyota Gazoo Racing per sostituire l’infortunato Sébastien Ogier, fuori per un incidente nel corso delle ricognizioni dell’evento a cui avrebbe dovuto partecipare, il finlandese ha fatto vedere le sue qualità.

Pur avendo poco tempo per studiare le ricognizioni, dalla giornata di ieri il finnico ha cambiato passo e messo a frutto il pacchetto a propria disposizione. Certamente anche l’evoluzione degli eventi è stata favorevole, pensando al ritiro dell’estone Ott Tanak nella PS2 dopo un incidente avuto con un cervo. Toyota che ha festeggiato dunque una doppietta, visto il secondo posto del britannico Elfyn Evans (+28.1), mentre in terza piazza ha concluso la Ford Puma del francese Adrien Fourmaux (+42.7). Evans che ha sfruttato anche la foratura della gomma posteriore destra sulla Hyundai i20 di Andreas Mikkelsen nella PS16. Il norvegese ha concluso al sesto posto (+2:16.6).

Quarto il leader del Mondiale (+1:10.8), Thierry Neuville, principale alfiere della Hyundai in un fine-settimana complicato. Punti che fanno comodo nell’economica del campionato, vista la testa della graduatoria complessiva mantenuta, ma nei prossimi appuntamenti servirà un cambio di passo. Ottimo quinto posto per il lettone Martins Sesks, che all’esordio nella categoria Rally1 (Ford Puma) ha ottenuto un riscontro considerevole (+1:47.8).