Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini con la semifinale al Roland Garros? Montepremi da sballo per una grande impresa

Jasmine Paolini si sta regalando un sogno a occhi aperti al Roland Garros, dove la tennista italiana sta offrendo un gioco spumeggiante e si sta confermando tra le stelle internazionali. La toscana ha infatti sconfitto la kazaka Elena Rybakina, eliminando la numero 4 del mondo e qualificandosi così per le semifinali del secondo Slam della stagione. Impresa davvero memorabile per l’azzurra, che non si era mai spinta così lontana in uno dei tornei più importanti dell’annata agonistica.

Jasmine Paolini, che aveva aperto l’anno con gli ottavi agli Australian Open e che ha poi trionfato al WTA 1000 di Dubai, piomba di forza nella top-10 del ranking WTA: quinta italiana a raggiungere un risultato di questa portata. La 28enne è entrata definitivamente in una nuova dimensione e ora attende, nella semifinale sulla terra rossa di Parigi, la vincente della sfida tra tra la bielorussa Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) e la russa Mirra Andreeva (numero 38).

Il risultato odierno ha un importante risvolto dal punto di vista sportivo e agonistico, ma offre anche un certo interesse dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini con la qualificazione alle semifinali del Roland Garros? Il successo contro Rybakina le ha garantito un assegno da 650.000 euro. E se dovesse farsi ulteriore strada nel torneo? L’approdo in finale verrà pagato 1,2 milioni di euro, la vincitrice del Roland Garros festeggerà con 2,4 milioni di euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JASMINE PAOLINI CON LA SEMIFINALE AL ROLAND GARROS

650.000 euro.