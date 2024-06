Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini con la finale al Roland Garros? Montepremi da urlo. E se vince il torneo…

Jasmine Paolini si sta regalando un sogno a occhi aperti al Roland Garros, dove la tennista italiana sta offrendo un gioco spumeggiante e si sta confermando tra le stelle internazionali. La toscana ha infatti sconfitto la russa Mirra Andreeva, eliminando la promettente 17enne e qualificandosi così alla finale del secondo Slam della stagione. Impresa davvero memorabile per l’azzurra, che non si era mai spinta così lontana in uno Slam.

Jasmine Paolini si è così issata al settimo posto nel ranking WTA e in quinta posizione nella Race. Un’italiana torna a giocare un atto conclusivo in uno Slam a distanza di nove anni dall’ultima volta (il derby tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta agli US Open) e sarà protagonista in finale a Parigi per la quarta volta (Francesca Schiavone vince nel 2010 e perse nel 2011, Sara Errani venne sconfitta nel 2012). Si preannuncia una sfida durissima con la polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo.

Il risultato odierno ha un importante risvolto dal punto di vista sportivo e agonistico, ma offre anche un certo interesse dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini con la qualificazione alla finale del Roland Garros? Il successo contro Rybakina le ha garantito un assegno da 1,2 milioni di euro euro. E se dovesse vincere il torneo? Chi trionferà sul mattone tritato della capitale francese festeggerà con 2,4 milioni di euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JASMINE PAOLINI CON LA FINALE AL ROLAND GARROS

1,2 milioni di euro.

E VINCE VINCE IL TORNEO…

2,4 milioni di euro.