Quanto può guadagnare o perdere Jannik Sinner a Wimbledon? Gli scenari turno per turno e la classifica

Jannik Sinner si presenterà a Wimbledon da numero 1 del mondo: per la prima volta in carriera inizierà un torneo dello Slam da leader del ranking ATP e sarà certo di rimanere in vetta alla classifica internazionale anche al termine del prestigioso evento che andrà in scena sull’erba londinese dal 1° al 14 luglio. Il tennista italiano, che in questa stagione ha già vinto quattro tornei (su tutti gli Australian Open e il Masters 1000 di Miami), cercherà di farsi strada nella capitale britannica, dove lo scorso anno si fermò in semifinale.

Jannik Sinner può fare affidamento su 9.890 punti, ma ora è in arrivo la cambiale di Wimbledon, ovvero i 720 punti guadagnati per il risultato ottenuto dodici mesi fa. Quanti punti può perdere o guadagnare Jannik Sinner nella prossima edizione dei Championships? Se l’azzurro dovesse uscire tra il primo turno e i quarti di finale perderebbe dei punti: 710 per il ko al debutto, 670 per lo stop al secondo turno, 620 per una sconfitta al terzo turno, 520 per un inciampo agli ottavi, 320 per il semaforo rosso ai quarti di finale.

In sostanza il 22enne potrebbe scivolare, a seconda del turno in cui si fermerebbe, tra 9.180 e 9.570 punti. Se Jannik Sinner dovesse raggiungere le semifinali, allora inizierebbe a guadagnare punti: sarebbero 80, visto che è cambiato il sistema di punteggio e ora le semifinali valgono 800 punti. Approdando alle semifinali l’azzurro si isserebbe a quota 9.970 punti, ma qualificandosi per la finale riuscirebbe a sfondare anche il muro dei 10.000: guadagnerebbe 580 punti e volerebbe a quota 10.470, alzando al cielo il trofeo avrebbe in dote 1.280 punti in più e un totale di 11.170 punti da cui guadare tutti dall’alto in basso.

QUANTI PUNTI PERDE O GUADAGNA SINNER A WIMBLEDON

Primo turno: perderebbe 710 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.180 punti.

Secondo turno: perderebbe 670 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.220 punti.

Terzo turno: perderebbe 620 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.270 punti.

Ottavi di finale: perderebbe 520 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.370 punti.

Quarti di finale: perderebbe 320 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.570 punti.

Semifinali: guadagnerebbe 80 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 9.970 punti.

Finale: guadagnerebbe 580 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 10.470 punti punti.

Vittoria: guadagnerebbe 1.280 punti, sarebbe numero 1 nel ranking con 11.170 punti.