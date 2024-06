Quanti punti ATP vale Sinner-Alcaraz al Roland Garros? Le ipotesi di classifica, un possibile sorpasso e un allungo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella semifinale del Roland Garros, che andrà in scena venerdì 7 giugno sulla terra rossa di Parisi. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra il nuovo numero 1 e il numero 3 al mondo, entrambi desiderosi di avere la meglio nel nono atto della loro equilibratissima saga personale (4-4). Il fuoriclasse altoatesino, già capace di alzare al cielo il trofeo agli Australian Open, spera di mettere ko l’iberico, che in carriera si è già imposto a Wimbledon e agli US Open.

In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev. Jannik Sinner svetta al comando della classifica mondiale con 9.525 punti, mentre Carlos Alcaraz occupa la terza posizione con 7.380 punti. Se l’azzurro dovesse vincere allora volerebbe a quota 10.025 e avrebbe così addirittura 1.665 lunghezze di margine sul serbo Novak Djokovic e ben 2.645 sull’iberico.

Alcaraz passerebbe a 7.880 punti in caso di affermazione, ma resterebbe alle spalle di Djokovic (8.360): per operare il sorpasso ai danni del balcanico e diventare numero 2 dovrebbe vincere il torneo, portandosi così a quota 8.580 punti. Se Sinner dovesse vincere il torneo volerebbe a quota 10.725, meritandosi un vantaggio siderale sui più immediati inseguitori. La semifinale di domani vale infatti 500 punti per il vincitore (1.300 punti complessivi considerando gli 800 già portati a casa da entrambi), il vincitore del torneo guadagna 2.000 punti.

QUANTI PUNTI ATP VALE SINNER-ALCARAZ

500 punti, che si sommano ai 800 già acquisiti per la qualificazione alla semifinale, per un totale di 1.300 punti complessivi.

Sinner passerebbe da 9.525 punti a 10.025, Alcaraz da 7.380 a 7.880.