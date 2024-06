Quante posizioni guadagna Paolini nel ranking WTA? Altro passetto verso la top10 a Parigi

Jasmine Paolini ha raggiunto un traguardo importante, essere agli ottavi di finale di uno Slam. L’azzurra lo aveva già ottenuto questo riscontro nel 2024 a Melbourne, sede degli Australian Open, e si è ripetuta quest’oggi a Parigi. Jasmine ha sconfitto la canadese Bianca Andreescu con il punteggio di 6-1 3-6 6-0, in una condizione di campo molto complicata per via della pioggia.

Sul cammino di Paolini ci sarà la russa Elina Avanesjan, che a sorpresa ha sconfitto la cinese Zheng Qinwen (testa di serie n.7) con lo score di 6-3 3-6 7-6 (6). Un’opportunità dunque sulla carta per Jasmine di continuare nel cammino, al cospetto di un’avversaria sulla carta migliore dell’asiatica. Con il raggiungimento degli ottavi, la nostra portacolori si trova nella posizione n.14 virtuale del ranking WTA (3.008 punti).

In caso di raggiungimento dei quarti si porterebbe al n.13 (3.198 punti). Una possibile vittoria nei quarti, si tradurrebbe nel raggiungimento di una top-10 (3.548 punti). Il problema è che l’incrocio eventuale sarebbe contro una tra l’ucraina Elina Svitolina (n.15 del seeding) e la kazaka Elena Rybakina (testa di serie n.4). Di conseguenza, un ostacolo molto impegnativo.

Andando avanti le rivali poi sarebbero Aryna Sabalenka (n.2 del seeding), eventualmente in semifinale, e la n.1 del mondo Iga Swiatek nell’atto conclusivo.

Di seguito le varie proiezioni:

RANKING WTA DI JASMINE PAOLINI

Ranking virtuale con la qualificazione agli ottavi: numero 14, 3.008 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti: numero 13, 3.198 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali: numero 10, 3.548 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla finale: numero 7, 4.068 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo: numero 5, 4.768 punti.