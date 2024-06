Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP a Eastbourne: si avvicina la top40, le proiezioni

Prosegue il cammino di Flavio Cobolli sull’erba dell’ATP250 di Eastbourne. Su una superficie poco conosciuta, il romano si sta adattando piuttosto velocemente e il raggiungimento dei quarti di finale lo sta a certificare. Dopo aver sconfitto il francese Arthur Rinderknech, quest’oggi Cobolli si è ripeto contro il lucky loser britannico Gilles Hussey (n.359 del ranking).

Un risultato che si traduce in un’ascesa nel ranking. Flavio, infatti, ha raggiunto quota 980 punti e la prossima vittoria gli potrebbe consentire di sfondare il muro dei 1000. Attualmente, il classe 2002 del Bel Paese è n.47 del ranking e con un’affermazione nel prossimo round salirebbe al n.45 (1030 punti). Ci sarà da battere l’altro britannico Billy Harris.

In caso di raggiungimento del penultimo atto, il prossimo avversario verrà fuori dal confronto tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’australiano Max Purcell, quest’oggi a segno contro Lorenzo Sonego. Se Cobolli arrivasse in Finale salirebbe a 1095 punti (n.42 del mondo). In caso di sigillo, ci sarebbero 1180 punti (n.41 della classifica mondiale).

Di seguito le possibili variazioni della classifica dell’italiano:

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI ATP EASTBOURNE

Ranking al 24 giugno: numero 49, 955 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti di finale di Eastbourne: numero 47, 980 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali di Miami: numero 45, 1030 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla Finale di Eastbourne: numero 42, 1095 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo di Eastbourne: numero 41, 1180 punti.