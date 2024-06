Quante medaglie vincerà l’Italia alle Olimpiadi 2024? Le previsioni di Gracenote: selezionati gli ori di Parigi

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver conquistato quaranta medaglie ai Giochi di Tokyo 2020 (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi), il Bel Paese vorrà proseguire sull’onda dell’entusiasmo anche nella capitale francese. La nostra Nazione ha tutte le carte in regola per togliersi diverse soddisfazioni per confermarsi nella top-10 del medagliere. Il record di medaglie d’oro è pari a 14 (ottenuto a Los Angeles 1984, quinto posto nel medagliere), il miglior piazzamento nel medagliere è il secondo posto a Los Angeles 1932 (terzi a Roma 1960 con 13 titoli), il primato assoluto di medaglie è il 40 ottenuto nella capitale giapponese.

Secondo gli esperti di Gracenote, quotatissima società statunitense di analisi, l’Italia ha i mezzi per brillare. Gli analisi prevedono una performance ancora migliore rispetto a quella ottenuta in Giappone, con addirittura 46 medaglie in 20 sport diversi: sei allori in più e cinque discipline in più rispetto a tre anni fa. L’Italia dovrebbe conquistare, secondo questo studio (storicamente uno dei più accreditati e autorevoli), 11 ori. Ad accompagnare i titoli ci dovrebbero essere 20 argenti e 15 bronzi.

L’Italia chiuderebbe all’ottavo posto nel medagliere per numero di ori e in sesta piazza in quello che considera il numero totale di podi. Si dovrebbe profilare un notevole duello al vertice tra USA e Cina (37 e 36 ori rispettivamente), la Francia dovrebbe chiudere addirittura in terza piazza con 29 ori. Paesi Bassi (17), Gran Bretagna (14 ori), Australia (13) e Giappone (12) dovrebbero giungere davanti all’Italia. Dietro Australia (8), Germania (9) e Corea del Sud (8).

Nuoto e scherma dovrebbero conquistare sette medaglie a testa, quattro dal ciclismo, tre a testa tra atletica, judo, vela e tiro, ne sono previste due tra boxe, canottaggio, taekwondo, volley. Gracenote punta su questi atletica per la conquista della medaglia d’oro: Irma Testa (pugilato), Aziz Abbes Mouhiidine (pugilato), Giovanni De Gennaro (canoa slalom), il fioretto femminile a squadre (scherma), Tommaso Marini (scherma), Alice Volpi (scherma), Elena Micheli (pentathlon moderno), Ruggero Tita/Caterina Banti (vela), Thomas Ceccon (nuoto), Vito Dell’Aquila (taekwondo) e la pallavolo femminile.

PREVISIONI GRACENOTE MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024