Quando si gioca la semifinale di Errani/Paolini al Roland Garros: data, orario, avversarie. Novità dopo il forfait di Andreeva

Venerdì 7 giugno Sara Errani e Jasmine Paolini saranno protagoniste nel torneo di doppio del Roland Garros 2024. Le azzurre quest’oggi hanno conquistato l’accesso alle semifinali, dando seguito a quanto di buono già avevano fatto vedere nel corso dell’annata. Il riferimento è al successo negli Internazionali d’Italia 2024 a Roma.

La romagnola e la toscana hanno dato conferma quest’oggi del loro grande feeling, in una giornata molto speciale per Jasmine. L’allieva di Renzo Furlan, infatti, ha ottenuto prima il pass per il penultimo in singolare, piegando la resistenza della kazaka Elena Rybakina e poi ha replicato in coppia con Sarita nel confronto con Navarro/Shnaider, uscendo vincitrici con lo score di 6-3 6-3.

Sul cammino delle nostre portacolori ci saranno l’ucraina Kostyuk e la rumena Ruse, che hanno beneficiato del walkover frutto del ritiro di Mirra Andreeva, prossima avversaria di Paolini in singolare. Una coppia da temere quella citata, ma le nostre portacolori hanno già dimostrato di valere non poco.

La semifinale del doppio femminile del Roland Garros 2024 tra Errani/Paolini e Kostyuk/Ruse andrà in scena alle 11.00 di venerdì 7 giugno sul Suzanne Lenglen oppure sul Simonne Mathieu. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport1 HD o Eurosport2 HD e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla.

ERRANI/PAOLINI SEMIFINALE ROLAND GARROS 2024

Venerdì 7 giugno

Court SUZANNE-LENGLEN o Court SIMONNE-MATHIEU

Ore 11.00 Errani/Paolini vs Kostyuk/Ruse

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI SEMIFINALE ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 o 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport