Quando ritorna l’atletica? Le prossime gare dopo gli Europei: ci sono subito i Campionati Italiani!

L’Italia ha dominato gli Europei di atletica leggera andati in scena alla Stadio Olimpico di Roma, vincendo il medagliere dall’alto di undici ori e ventiquattro allori complessivi. Una vera e propria apoteosi per il movimento tricolore, che per la prima volta nella storia ha raggiunto questo traguardo, superando tutti i primati del passato. Sono stati sei giorni di grandi trionfi nella capitale, con un ampio consenso di pubblico e di interesse grazie alle grandi gesta degli azzurri. Tanti appassionati sono, però, sono già a digiuno e si stanno chiedendo quando ritorna l’atletica.

Al netto del Challenge di Brescia, che durante questo weekend metterà in palio tre posti in ciascuna specialità per gli Assoluti, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il 18 giugno riprenderà il World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza) con l’appuntamento di Turku (Finlandia), seguito due giorni dopo dalla trasferta di Bydgoszcz (Polonia). La Diamond League, ovvero il circuito più prestigioso, tornerà invece il 7 luglio con la tappa di Parigi, vero e proprio antipasto in vista delle Olimpiadi (1-11 agosto per quanto riguarda l’atletica).

Il calendario italiano riprenderà il 19 giugno con il Meeting di Nembro, seguito il 22 giugno dal Sestriere Meeting e dal Meeting di Pistoia, per poi involarsi verso i Campionati Italiani Assoluti, in programma il 29-30 giugno a La Spezia. Di seguito il calendario dettagliato con tutti i prossimi eventi di atletica.

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI ATLETICA

15-16 giugno Challenge Assoluti, a Brescia (Italia)

18 giugno World Continental Tour (livello gold), a Turku (Finlandia)

19 giugno Meeting di Nembro, a Nembro (Italia)

20 giugno World Continental Tour (livello gold), a Bydgoszcz (Polonia)

22 giugno Sestriere Meeting, a Sestriere (Italia)

22 giugno Meeting di Pistoia, a Pistoia (Italia)

29-30 giugno Campionati Italiani Assoluti, a La Spezia (Italia)

7 luglio Diamond League, a Parigi (Francia)