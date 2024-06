Wimbledon 2024, il tabellone maschile di qualificazione. 9 italiani inseguono il main draw

Si è tenuto oggi il sorteggio delle qualificazioni di Wimbledon 2024, che si giocheranno a Roehampton almeno finché non sarà possibile effettuare l’ampliamento del sito dei Championships. Su questo tema, com’è noto, è in corso una battaglia a colpi di carte bollate tra club e residenti del luogo.

Saranno nove gli azzurri di scena. Tra questi, il confronto forse più intrigante in assoluto ce l’ha Andrea Vavassori, impegnato subito contro Lloyd Harris, il sudafricano che ha di recente vinto il Challenger di Surbiton sull’erba. Possibile un derby al secondo turno con Stefano Travaglia. Nello spot subito superiore c’è Francesco Passaro, che battendo l’estone Mark Lajal potrebbe avere la strada libera fino a Duckworth.

Per Francesco Maestrelli confronto generazionale in senso assoluto, visto che se la deve vedere con il moldavo Radu Albot, e il suo spot può essere interessante. Per Matteo Gigante c’è invece il ventitreenne francese Kyrian Jacquet, che non si è esattamente appassionato al discorso prati in avvicinamento a questo appuntamento.

Con un po’ di fortuna potrebbe farcela Andrea Pellegrino, opposto al kazako Timofey Skatov e piazzato in una zona senza veri erbivori, anche se il cileno Cristian Garin qui arrivò in semifinale nel 2019 (a proposito, qui c’è anche chi, come Richard Gasquet, arrivò anche in semifinale in tempi lontani, alias 2007). Infine, se per Franco Agamenone la strada pare sbarrata dal finlandese Otto Virtanen (e, in generale, da tantissimi nel tabellone), potrebbe essere la volta buona per Stefano Napolitano, oltretutto con l’ottimo carico di fiducia del 2024.

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI WIMBLEDON 2024

Mpetshi Perricard (FRA) [1]-Blanchet (FRA)

Escoffier (FRA)-Olivieri (ARG)

Janvier (FRA)-Hsu (TPE)

Gill (GBR) [WC]-Nava (USA) [30]

Gaston (FRA) [2]-Mochizuki (JPN)

Prizmic (CRO)-Tabur (FRA)

Peniston (GBR)-Bonzi (FRA)

Sachko (UKR)-Kukushkin (KAZ) [27]

Bergs (BEL) [3]-Jasika (AUS)

Hong (KOR)-Herbert (FRA)

Martineau (FRA)-Yevseyev (KAZ)

Fatic (BIH)-Droguet (FRA) [28]

Duckworth (AUS) [4]-Hassan (GER)

Moreno de Alboran (USA)-Paire (FRA)

Faria (POR)-Rocha (POR)

Lajal (EST)-Passaro (ITA) [25]

L. Harris (RSA) [5]-Vavassori (ITA)

Travaglia (ITA)-Loffhagen (GBR) [WC]

Grenier (FRA)-M. Dellien (BOL)

Wong (HKG)-Svajda (USA) [24]

van Assche (FRA) [6]-Hemery (FRA)

Royer (FRA)-Tu (AUS)

Pinnington Jones (GBR) [WC]-Pouille (FRA)

Vesely (CZE)-Mayot (FRA) [22]

Barrere (FRA) [7]-Halys (FRA)

Clarke (GBR) [WC]-Schwartzman (ARG)

Rodionov (AUT)-Zhukayev (KAZ)

Rincon (ESP)-Medjedovic (SRB) [17]

Galan (COL) [8]-Roca Batalla (ESP)

Dougaz (TUN)-Diallo (CAN)

Maestrelli (ITA)-Albot (MDA)

Bu (CHN)-Atmane (FRA) [23]

Goffin (BEL) [9]-Polmans (AUS)

Uchiyama (JPN)-van Rijthoven (NED)

Sweeny (AUS)-Zapata Miralles (ESP)

Bellucci (ITA)-Ajdukovic (CRO) [31]

Dzumhur (BIH) [10]-Schoolkate (AUS)

Hardt (DOM)-Novak (AUT)

Fonseca (BRA)-Moro Canas (ESP)

Jacquet (FRA)-Gigante (ITA) [29]

Vacherot (MON) [11]-Kicker (ARG)

Molleker (GER)-Andreev (BUL)

Kypson (USA)-Parker (GBR) [WC]

Ficovich (ARG)-Riedi (SUI) [32]

Garin (CHI) [12]-Couacaud (FRA)

Barrios Vera (CHI)-Matusevich (GBR) [WC]

Pellegrino (ITA)-Skatov (KAZ)

Boyer (USA)-Klein (SVK) [26]

Ugo Carabelli (ARG) [13]-de Loore (BEL)

Meligeni Alves (BRA)-Marchenko (UKR)

Huesler (SUI)-Cressy (USA)

Svrcina (CZE)-Tirante (ARG) [21]

Kovalik (SVK) [14]-Shimabukuro (JPN)

Kudla (USA)-de Jong (NED)

E. Ymer (SWE)-Neumayer (AUT)

Trungelliti (ARG)-Bagnis (ARG) [19]

Cachin (ARG) [15]-Ritschard (SUI)

Virtanen (FIN)-Agamenone (ITA)

Heide (BRA)-Burruchaga (ARG)

Piros (HUN)-Napolitano (ITA) [18]

Kopriva (CZE) [18]-Squire (GER)

H. Dellien (BOL)-Sekulic (AUS)

Guinard (FRA)-Galarneau (CAN)

Crawford (GBR)-Gasquet (FRA) [20]