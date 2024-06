Puppo difende Sinner: “Alcaraz stava meglio, ma da qui a dire che non sia il vero n.1 ce ne passa…”

Il Roland Garros volge al termine e per l’Italia c’è la soddisfazione di aver conquistato l’accesso a tre Finali, ovvero nel singolare femminile con Jasmine Paolini e nei due doppi (uomini e donne). Tuttavia, a tenere banco è la sconfitta di Jannik Sinner nella semifinale del singolare maschile contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo).

Una partita particolarmente lottata, durata più di quattro ore, in cui è stato l’iberico a spuntarla con il punteggio di 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3. Ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, Dario Puppo (giornalista di Eurosport).

“Credo che il risultato per Sinner sia stato positivo in questo Roland Garros, considerando la condizione con cui si presentava. Da capire in che modo i chili di muscolo persi possano incidere nella prosecuzione della stagione. Tuttavia, ha dimostrato di far partita con Alcaraz. Lo spagnolo è rimasto molto calmo, quando è andato sotto 2 set a 1, e ha saputo gestire bene i vari momenti. È anche vero che nel tennis si va un po’ di pari passo ed è chiaro che Sinner nell’ultima parte della partita facesse fatica dal punto di vista fisico. Resta il dato impressionante di aver raggiunto la Finale in tre Slam su superficie diverse“, ha dichiarato Puppo.



“Non si possono fare paragoni con altre partite del passato in quanto questa va contestualizzata e non ci sono nessi con il quarto di finale di New York di due anni fa. Ieri Alcaraz è stato più forte perché stava meglio dal punto di vista fisico, ma da qui a dire che Sinner non sia il vero n.1 ce ne passa“, ha sottolineato il giornalista di Eurosport rispetto a certe affermazioni delle ultime ore, che mettevano in dubbio la consistenza del primato di Jannik.

“La prossima sfida tra i due potrebbe essere in Finale e vedremo. Io pensavo che Sinner avrebbe vinto il primo Slam a Wimbledon, ma ha anticipato i tempi. Sarà interessante capire cosa accadrà su quella superficie così diversa e resto convinto che lui possa ambire al successo anche agli US Open“, ha concluso Puppo.