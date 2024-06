Pietro Riva dopo l’argento: “Mi sono stupito di me stesso, non ero in fiducia”

Un eccezionale Pietro Riva ha colto la medaglia d’argento nella mezza maratona agli Europei di atletica di Roma 2024. Un risultato persino al di sopra delle aspettative per il 27enne di Alba che ha corso una gara molto solida, ha tenuto benzina nel serbatoio per il gran finale e ha saputo bruciare in volata il tedesco Amanal Petros per la seconda posizione.

Queste le sue impressioni a caldo intervistato da Rai Sport: “Quando Yeman mi ha visto arrivare da dietro e ha sorriso è stato probabilmente il momento più bello della mia intera carriera. Sapere che l’unico che mi ha battuto è un grande amico e una persona fantastica che se lo merita, è davvero un esempio, quindi fa piacere. Come era stato a Monaco due anni fa, sono proprio contento che sia stato Yeman a vincere e sono contento che tutta la squadra abbia fatto bene”.

Su come ha gestito il finale di gara: “Non pensavo di essere pronto per il secondo posto, sapevo di essere più bravo sulla strada che sulla pista, non stavo arrivando da un grande periodo perché mi ero ritirato nell’ultima gara e non avevo fatto grandi tempi in pista, però durante la gara mi sentivo benissimo e alla fine ho pensato di prendere la medaglia e di gareggiare per le posizioni. Mi sono stupito, ma quando hai Stefano Baldini come guida qualcosa salta fuori“.