Pietro Arese bronzo europeo nei 1500 metri: “Finalmente qualcosa al collo dopo tanti quarti posti”

Pietro Arese riscatta il quarto posto di due anni fa a Monaco e conquista una fantastica medaglia di bronzo nei 1500 metri ai Campionati Europei di atletica leggera 2024 in quel di Roma. L’azzurro, fresco primatista nazionale con il 3:32.13 di Oslo, è arrivato terzo in finale con 3:33.34 subito davanti al belga Ruben Verheyden e alle spalle del fenomeno norvegese Jakob Ingebrigtsen (dominatore assoluto in 3:31.95) e dell’altro belga Jochem Vermeulen.

“Dopo tanti sacrifici e quarti posti, ogni volta c’era quel quasi quasi quasi. Il 2024 invece è l’anno del sì, non più del quasi. Ho messo anima, corpo, gambe, cuore, tutto. Sapevo che era alla portata e che potevo giocarmi le mie carte. Non pensavo avrei mai detto che con un bronzo sono, tra mille virgolette, quasi rammaricato per quell’argento che per poco non è arrivato. Finalmente avrò qualcosa al collo“, le prime parole a caldo del piemontese ai microfoni di Rai 2.

Sui motivi della sua grande crescita in questa stagione: “Un mattoncino alla volta e la consapevolezza di poter fare tanto restando comunque umili nell’ammettere di non essere il più forte. Pensare di non essere il più forte ti dà sempre la motivazione di dare sempre tutto. Ho avuto tanta determinazione in tutto quello che faccio ogni giorno in allenamento e fuori dall’allenamento. Questa è l’attitudine che molto spesso mi permette alla fine di ottenere i risultati che voglio“.