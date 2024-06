Perché la Ducati ha corso in azzurro al Mugello: la causa e di che colore sarà nelle prossime gare

Francesco Bagnaia ha firmato un mirabolante uno-due nel GP d’Italia, vincendo la Sprint Race di ieri e la gara su distanza lunga nella giornata odierna. Il due volte Campione del Mondo ha fatto saltare il banco sul tracciato del Mugello, dominando in lungo e in largo il fine settimana e rilanciandosi nella classifica generale del Mondiale MotoGP. Dopo il sigillo di Barcellona, il fuoriclasse piemontese ha strabiliato in Toscana e ora si è portato ad appena 18 punti di distacco da leader Jorge Martin.

Il ribattezzato Pecco ha offerto una prestazione di forza di fronte al proprio pubblico e ora può guardare con grande ottimismo al prosieguo della stagione, che riprenderà a fine giugno con l’attesissima trasferta di Assen (GP d’Olanda). I risultati di questo weekend entrano nella storia anche perché la Ducati li ha ottenuti con una livrea di colore diverso rispetto al canonico rosso. Per l’appuntamento di casa, infatti, la Scuderia di Borgo Panigale ha deciso di adottare l’azzurro.

La Desmosedici GP-24 della squadra ufficiale era infatti azzurra con inseriti blu, bianco e oro. Si trattava di un omaggio a tutte le squadre italiane dello sport, in un giorno di festa nazionale (oggi si celebra la nascita della Repubblica Italiana). Tutti i componenti della squadra ufficiale, compresi i piloti Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, hanno indossato una tuta della stessa colorazione della moto. Per le prossime gare si tornerà al canonico rosso.