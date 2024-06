Pentathlon, Seo Changwan e Csaba Bohm al comando nelle semifinali dei Mondiali di Zhengzhou

Ai Mondiali di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Zhengzhou (Cina) nella giornata odierna sono andate in scena le semifinali maschili, che hanno completato il quadro degli atleti che domani si contenderanno il titolo iridato (sarà in programma anche la finale femminile) nell’atto conclusivo della manifestazione.

Ricordiamo che non erano presenti italiani al via delle due semifinali, dato che Roberto Micheli era stato eliminato già nelle eliminatorie. Nel Gruppo A la migliore prestazione è stata messa a segno dal sud-coreano Seo Changwan con 1198 punti contro i 1197 dell’ungherese Szep Balasz, quindi terzo il giapponese Taishu Sato con 1195, a braccetto con il tedesco Fabian Liebig. Quinta prestazione per il francese Jean-Baptiste Mourcia con 1195 mentre è sesto il polacco Lukasz Gutkowski con 1194 che precede il britannico Myles Pillage con 1192.

Nel Gruppo B, invece, svetta l’ungherese Csaba Bohm con 1198 punti alla pari con il sud-coreano Jun Woongtae, l’egiziano Mohamed Moutaz, il francese Valentin Belaud e il cinese Shuai Luo. Sesto il ceco Martin Vlach con 1197 a braccetto con il connazionale Marek Grycz.

L’ELENCO DEI QUALIFICATI PER LA FINALE

1. Q Qualifications A ELGENDY Ahmed EGY

2. Q Qualifications A SEO Changwan KOR

3. Q Qualifications A MOHAMED Moutaz EGY

4. Q Qualifications A UNAL Bugra TUR

5. Q Qualifications A KOVALCHUK Yuriy UKR

6. Q Qualifications A MIHALEV Todor BUL

7. Q Qualifications A LUO Shuai CHN

8. Q Qualifications A PILLAGE Myles GBR

9. Q Qualifications A MATSUMOTO Ryo JPN

10. Q Qualifications A GUTKOWSKI Lukasz POL

11. Q Qualifications A DEMETER Bence HUN

12. Q Qualifications A TOVKAI Oleksandr UKR

13. Q Qualifications B ELGENDY Mohamed EGY

14. Q Qualifications B BOHM Csaba HUN

15. Q Qualifications B BELAUD Valentin FRA

16. Q Qualifications B BROWN Charles GBR

17. Q Qualifications B CHEKAN Vladyslav UKR

18. Q Qualifications B SZEP Balazs HUN

19. Q Qualifications B LIEBIG Fabian GER

20. Q Qualifications B LUKES Matej CZE

21. Q Qualifications B BORODA-DUDOCHKIN Giorgiy KAZ

22. Q Qualifications B KIM Soengjin KOR

23. Q Qualifications B PATTE Christopher FRA

24. Q Qualifications B ZHANG Linbin CHN

25. Q Qualifications C VLACH Martin CZE

26. Q Qualifications C SHABAN Mohanad EGY

27. Q Qualifications C JUN Woongtae KOR

28. Q Qualifications C MARUK Maksim AIN

29. Q Qualifications C GRYCZ Marek CZE

30. Q Qualifications C BERECZKI Richard HUN

31. Q Qualifications C LI Shuhuan CHN

32. Q Qualifications C PARK Woojin KOR

33. Q Qualifications C MOURCIA Jean-baptiste FRA

34. Q Qualifications C KASPERCZAK Kamil POL

35. Q Qualifications C SATO Taishu JPN

36. Q Qualifications C CHOONG Joseph GBR