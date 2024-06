Pentathlon, Roberto Micheli manca l’accesso alle semifinali mondiali di Zhengzhou

Non arrivano buone notizie per l’Italia dai Mondiali di pentathlon moderno 2024 in corso di svolgimento a Zhengzhou (Cina). Dopo Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), infatti, anche Roberto Micheli vede concludersi il suo percorso già nelle qualificazioni odierne, mancando il pass per le semifinali.

Il 27enne facente parte delle Fiamme Oro era l’unico azzurro in gara per l’occasione e ha terminato le qualificazioni del Gruppo A con 1145 punti, in 17a posizione rimanendo distante dalla top12 che avrebbe garantito l’accesso alle semifinali.

Davanti a tutti si è classificato l’egiziano Ahmed Elgendy con 1214 punti, mentre nel Gruppo B ha chiuso in vetta il francese Valentin Belaud con 1211 punti. Nel gruppo C, infine, l’egiziano Mohanad Shaban ha svettato con 1196 punti.

La manifestazione iridata non si è conclusa per i colori azzurri. Alessandra Frezza e Roberto Micheli, infatti, torneranno in gara domenica 16 giugno per la staffetta mista che, come tradizione, chiuderà la rassegna continentale. Il programma ora vedrà la semifinale maschile (domani, giovedì 13 giugno) e quella maschile (14 giugno) prima delle finali di sabato 15 giugno.