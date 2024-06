Pentathlon, Matteo Bovenzi 7° nella finale dei Mondiali junior, male le azzurre

L2 Finali dei Mondiali Junior 2024 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto ha visto le due prove andare in scena senza grandi risultati per i colori azzurri.

Nella prova maschile, Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) è il migliore dei nostri con una settima posizione convincente. L’azzurro ha chiuso la prova con 1499 punti. Il titolo è andato all’egiziano Moutaz Mohamed (1544) che ha preceduto il connazionale Moustafa Abouamer (1530) in una splendida doppietta egiziana. Bronzo per l’ucraino Roman Popov (1524). Denis Agavriloaie (P.M. Ippocampo) invece ha terminato con 1451 punti in 23a posizione.

Nella finale femminile la nostra Teresa Gioia (Pentafiano) è 22a con 1285 punti, quindi 31a Valentina Martinescu (Junior Asti) a 1239. Gradino più alto del podio per Viktoriia Sazonova (Atleti Individuali Neutrali) con 1389, argento per Elizaveta Skudnyakova (1379), bronzo per l’atleta di casa Farida Khalil (1370).