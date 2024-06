Pentathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali junior: 7 azzurri ad Alessandria d’Egitto

La manifestazione più importante dell’anno con il percorso ad ostacoli in luogo dell’equitazione si terrà ad Alessandria d’Egitto, sede dei Mondiali junior 2024 di pentathlon moderno: dato che la categoria senior non inserirà la nuova disciplina se non dopo i Giochi di Parigi 2024, la rassegna iridata egiziana, prevista dal 25 al 30 giugno, assume un peso specifico molto importante.

L’Italia sarà presente con 7 elementi: tra gli uomini saranno al via Denis Agavriloaie, Matteo Bovenzi, Alessandro Pavolini ed Edoardo Ventricini, mentre tra le donne saranno in gara Ginevra Cassone, Teresa Gioia e Valentina Martinescu.

Il programma prevede martedì 25 giugno le staffette di genere (maschile e femminile), mercoledì 26 la semifinale femminile e giovedì 27 la semifinale maschile, mentre venerdì 28 si terrà soltanto il ranking round di scherma delle due finali. Sabato 29 le altre prove delle finali individuali, domenica 30 chiusura con la staffetta mista.