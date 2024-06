Pattinaggio artistico: svelata la sede dei Campionati Europei 2025

Back to Estonia. Adesso è ufficiale: i Campionati Europei 2025 di pattinaggio di figura si svolgeranno nuovamente a Tallinn a distanza di tre anni dall’ultima volta, datata 2022. La notizia è stata resa nota dall’International Skating Union nelle scorse ore.

In principio la rassegna continentale sarebbe dovuta svolgersi in Croazia, precisamente a Zagabria. Tuttavia il Paese ospitante nel mese di maggio ha comunicato la sua indisponibilità ad allestire l’evento per non troppo precisate “questioni tecniche”. L’ISU, come da prassi, ha chiesto quindi ai Membri affiliati di avanzare una proposta di riallocazione, accettando poi quella dell’Estonia. La rassegna si svolgerà in una fascia temporale molto attardata rispetto a quella di quest’anno, ovvero dal 27 gennaio al 2 febbraio.

La carovana del pattinaggio artistico tornerà quindi alla Tondiraba Ice Hall della Capitale tre anni dopo la competizione pre-olimpica, l’ultima extra Olimpiadi che ha visto la partecipazione degli atleti russi, poi bannati a causa dell’invasione in Ucraina. Ricordiamo che nel 2022 la venue ospitò in via del tutto eccezionale anche i Four Continents per questioni legate alle difficoltà di organizzazione dovute alla pandemia.

Dopo gli Europei sarà appunto la volta dei Four Continents, in scena a Seoul dal 18 al 23 febbraio, e ovviamente dei Mondial, pianificati a Boston (Stati Uniti), dal 24 al 30 marzo.