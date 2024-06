Paolo Bertolucci spiega i motivi della sconfitta di Sinner contro Alcaraz al Roland Garros

4 ore e oltre di battaglia sul campo di gioco del Philippe Chatrier di Parigi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nella semifinale del Roland Garros 2024. Ha prevalso lo spagnolo in cinque set e la delusione nell’altoatesino e nei suoi tifosi è comprensibile. Sinner si è trovato in una condizione di vantaggio (2 set a 1), ma non è riuscito a trovare le contromisure all’aggressività di Alcaraz negli ultimi due parziali. In particolare, uno smash sbagliato nel decimo game del quarto set è stato tra i turning-point della sfida.

Ma perché Jannik ha perso? Con un breve post su X, l’ex giocatore Paolo Bertolucci, attuale voce tecnica di Sky Sport e penna della Gazzetta dello Sport, si è concentrato su un aspetto in particolare: “Cede solo dopo 4 ore Jannik Sinner. Alla lunga, le settimane di stop hanno inciso sulla partita”.

A cosa fa riferimento Bertolucci? La domanda è retorica. Il 22enne pusterese è stato costretto ai box per circa tre settimane a causa di un infortunio all’anca, che lo ha costretto a ritirarsi dal Masters1000 di Madrid e a dare forfait per gli Internazionali d’Italia a Roma. Non è un caso che anche la sua presenza a Parigi fosse accompagnata da un grosso punto di domanda. Di conseguenza, l’impossibilità di fare un lavoro fisico specifico ha inciso, specialmente su un confronto su terra rossa al meglio dei cinque set.

Si potrebbero però osservare che anche Alcaraz è stato condizionato da problemi fisici per via dei problemi al braccio destro, rinunciando ai tornei di Montecarlo, Barcellona e Roma. Tuttavia, Carlitos ha potuto svolgere un’attività fisica normale, lavorando sulle gambe. Una cosa che Jannik non ha potuto fare.