Paolini-Swiatek oggi in tv, Finale Roland Garros 2024: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini contro Iga Swiatek, la numero 1 d’Italia contro la numero 1 del mondo nonché sul rosso. Sembrava impossibile all’inizio, è una viva realtà. Per la quarta volta nella storia il sabato del Roland Garros ha anche un’italiana in campo, in quella che è la finale del massimo possibile sul mattone tritato.

Il 5 giugno 2010 e il 4 giugno 2011 c’era in campo Francesca Schiavone, che in un caso ne uscì da vincitrice e nell’altro da sconfitta. Il 10 giugno 2012, invece, toccò a Sara Errani, proprio colei con cui, domani, la toscana giocherà anche la finale di doppio. Per nessuna di loro, però, c’era la leader incontrastata del ranking WTA, protagonista di quello che è il nono più lungo regno della storia allo stato attuale delle cose. Oltre agli ottavi di Praga nel 2018, c’è un altro precedente Slam. Ben diverso, peraltro, agli US Open 2022 fu primo turno, e di lì la nativa di Varsavia partì per vincere quello che, dei suoi quattro Slam, è l’unico portato a casa lontano dalla terra parigina.

La finale tra Jasmine Paolini ed Iga Swiatek si giocherà oggi alle ore 15:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN. Non è stata accordata la diretta tv in chiaro. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-SWIATEK, ROLAND GARROS 2024 OGGI

Sabato 8 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 De Groot (NED) [1]-Zhu (CHN) – Finale wheelchair donne

Ore 15:00 Paolini (ITA) [12]-Swiatek (POL) [1] – Finale donne – Diretta tv su Eurosport 1

A seguire Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [11]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [9] – Finale doppio uomini

PROGRAMMA PAOLINI-SWIATEK, ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport