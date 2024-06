Paolini-Boulter oggi in tv, WTA Eastbourne 2024: orario, programma, streaming

Prosegue il percorso avvicinamento a Wimbledon di Jasmine Paolini, reduce da un memorabile Roland Garros in cui ha raggiunto la finale in singolo e doppio. La numero 1 d’Italia, dopo aver usufruito del ritiro di Elisa Mertens al debutto stagionale sull’erba, scende in campo quest’oggi contro la britannica Katie Boulter nei quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne 2024.

Si preannuncia una sfida complicata per l’azzurra, sotto 2-1 nei precedenti con la padrona di casa specialista dei prati inglesi. Boulter ha vinto l’ultimo scontro diretto, imponendosi con un duplice 6-2 lo scorso 29 gennaio sul veloce indoor di Linz, inoltre è in fiducia dopo aver battuto in due set nel turno precedente la n.8 al mondo Jelena Ostapenko.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Boulter, quarto di finale del WTA 500 di Eastbourne 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-BOULTER EASTBOURNE 2024

Giovedì 27 giugno

Secondo match dalle ore 12.00, non prima delle 13.30 Jasmine Paolini vs Katie Boulter – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo centrale, si disputerà la partita maschile tra Cobolli e Harris.

PROGRAMMA PAOLINI-BOULTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta testuale: OA Sport.