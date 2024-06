Pallanuoto: a Malta la Final 4 di Champions League. La Pro Recco sfida l’Olympiacos in semifinale

Undici trionfi, gli ultimi tre consecutivi: la squadra più titolata al mondo va a caccia di un nuovo successo. Scattano domani a Malta le Final Four della Champions League di pallanuoto maschile: in programma le due semifinali con la Pro Recco che sfida nella prima, alle 19.00, i greci dell’Olympiacos.

I recchelini guidati da Sandro Sukno partono ovviamente come favoriti della manifestazione: lo status è dato da vari fattori, la recente vittoria nettissima dello scudetto è tra questi, come lo sono i già citati tre successi europei consecutivi negli ultimi tre anni e lo è ovviamente una rosa di spessore eccezionale.

Da non sottovalutare però assolutamente gli ellenici: i due precedenti stagionali sono stati entrambi ad appannaggio della compagine italiana, ma le due partite (nel girone preliminare) sono state lottatissime e chiuse con risultati di misura. Resta ovviamente negli occhi la beffa arrivata proprio con i greci in semifinale nel 2019, un precedente da tenere bene a mente.

Le stelle della squadra greca sono sicuramente il portiere Marko Bijač, ex di lusso, stella della nazionale croata, così come Luka Lončar, centroboa che è stato in Liguria fino all’anno scorso. Poi occhio al solito Giannīs Fountoulīs ed al magiaro Márton Vámos.