Pallamano: Stefano Podini è il nuovo presidente della FIGH

La Federazione Italiana Giuoco Handball ha un nuovo presidente: è Stefano Pondini, che è stato eletto nell’Assemblea Nazionale ordinaria Elettiva che si è tenuta a Roma, relativamente al quadriennio 2024-2028.

Votato con il 59,13% delle preferenze, Pondini ha affermato: “Sono molto contento della fiducia ricevuta dal Movimento. In questi ultimi mesi ho avuto modo di confrontarmi in maniera continuativa, lungo tutto il territorio, con coloro i quali operano ogni giorno sul campo. Abbiamo scambiato molte idee e sono contento che i percorsi e le progettualità esposte siano state premiate col voto di oggi. Desidero ringraziare la struttura commissariale, il Commissario Straordinario Macioce e i vice Mirabella e Santoni, per l’importante lavoro svolto in questi mesi”

“Da adesso – ha poi aggiunto – inizia per tutti noi un nuovo lavoro, una nuova era per il mondo della pallamano italiana. Cercheremo di coinvolgere tutti, di ripartire con progetti a lungo termine e obiettivi chiari per il rilancio del nostro sport”.

Oltre al non presidente della storia della FederPallamano, il sito della FIGH ha reso nota anche tutta la composizione del nuovo Consiglio Federale per il mandato 2024-2028. Eccola di seguito:

Presidente FIGH: Stefano Podini

Consiglieri federali (componente affiliati): Massimiliano Bardini, Flavio Bientinesi, Rosita Cangiano, Giovanni Damiano D’Urso, Vincenza Fanelli, Onofrio Fiorino, Giovanni Sorrenti

Consiglieri federali (componente tecnici): Paolo Baresi

Consiglieri federali (componente atleti): Katia Soglietti, Lionello Teofile

Presidente Collegio Revisori dei Conti: Luigi Maria Bruschetti Battibocca