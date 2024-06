Pagelle Tour de France 2024: premio alla carriera per Bardet, ma che van den Broek! Gaudu già affonda

PAGELLE PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Romain Bardet 10: l’ha cercata, l’ha voluta questa prima maglia gialla. Ci si aspettava battaglia tra gli uomini di classifica, invece è l’unico ad avere coraggio sul San Leo, andando a riprendere i fuggitivi di giornata sfruttando l’aiuto di Frank van den Broek. Sul traguardo è quasi in lacrime: dopo che la Francia ha smesso di riporre in lui le speranze di riportare il suo Paese in trionfo alla Grande Boucle, si mette addosso quella maglia gialla che sognava: un premio alla carriera per un talento che ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto.

Frank van den Broek 10: se Bardet può esultare, lo deve al lavoro di questo ragazzo che si rivela al grande pubblico. In fuga fin dal mattino, rimane alla sua ruota in salita patendo un po’ di fatica ma in pianura fa delle trenate pazzesche tanto da permettere al compagno di squadra di tenere quel margine minimo per poter vincere la tappa. Forse è nata una stella.

Tadej Pogacar 7: tra gli uomini di classifica, è l’unico a provare un po’ la sortita, chiedendo alla sua squadra di fare un discreto forcing per riavvicinarsi alla fuga. Nella volata finale è il solito prezzemolino chiudendo quarto, mostrando di avere una gran gamba. Non sarà molto, ma Taddeo c’è, eccome se c’è.

Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel 6: non si fanno notare, rimangono nel gruppo sgambettando discretamente. Non era la giornata per loro, alla fine forse aspetteranno qualche altra giornata per lanciare i primi segnali. Magari domani sul San Luca.

EF Education Easypost 5,5: tirata di orecchie per la squadra di Alberto Bettiol. Che ha tirato buona parte della giornata per poi provare a lanciare Ben Healy, rimasto a lungo a metà del guado e decidere di richiamarlo quando i buoi stavano scappando dalla stalla. Sono loro a riportare il gruppo vicinissimo a Bardet, ma non basta. Per il campione italiano è una occasione sprecata.

David Gaudu 4: non arrivava nelle condizioni migliori a questo Tour de France a causa del Covid, ma prendere immediatamente mezz’ora nella prima frazione, non depone a suo favore. Mentre il vecchio beniamino del pubblico francese, quello che doveva essere il messia dei transalpini per riportare il Tour a casa, andava a vincere, quello del presente naufragava per l’ennesima volta.