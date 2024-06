Ordine d’arrivo MotoGP, GP Olanda 2024: Bagnaia implacabile ad Assen, podio per Bastianini

L’ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP ha emesso il suo verdetto. Ad Assen (Paesi Bassi), nell’Università del Motociclismo, i piloti si sono confrontati in cerca del meglio possibile. Un circuito difficile da interpretare, con un sapore molto old style, in cui soprattutto nell’affrontare l’ultima variante prima del passaggio davanti ai box c’è bisogno di tanta abilità.

Francesco Bagnaia si presentava come il favorito numero uno per trionfare. Pecco, prima della gara odierna, aveva infilato tutta una serie risultati considerevoli: primo nelle sessioni di prove libere, primo nelle pre-qualifiche, primo nelle qualifiche e primo nella Sprint Race. Mancava la domenica, come ciliegina su una torta ben farcita.

Hanno cercato di rovinargli la festa Jorge Martin e Marc Marquez, con il primo costretto a subire una penalità di tre posizioni in griglia per guida irresponsabile in Q2 e quindi retrocesso in quinta piazza. Per Marc, invece, c’era la voglia di riscattarsi dopo la caduta nella Sprint. Una gara a cui non ha preso parte Aleix Espargaró, dichiarato unfit dopo l’incidente

ORDINE D’ARRIVO GP OLANDA MOTOGP 2024

RISULTATI E CLASSIFICA GP OLANDA 2024 MOTOGP

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’07.214 176.6

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’10.890 176.3 3.676

3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’14.287 176.0 7.073

4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’15.082 176.0 7.868

5 11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’15.513 176.0 8.299

6 10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’15.472 176.0 8.258

7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’23.219 175.4 16.005

8 8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’28.309 175.0 21.095

9 7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40’29.582 174.9 22.368

10 6 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40’30.627 174.9 23.413

11 5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’31.218 174.8 24.004

12 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’31.271 174.8 24.057

13 3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40’49.981 173.5 42.767

14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’50.085 173.5 42.871

15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 40’51.643 173.4 44.429

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 40’53.460 173.2 46.246

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41’18.151 171.5 1’10.937

RITIRATI

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 38’45.792 175.7 1 lap

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 9’29.405 172.2 20 laps

72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 9’00.239 151.3

42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA