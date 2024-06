Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2024: Verstappen trionfa a Montreal, disastro Ferrari

Andato in archivio il GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Montreal è andata in scena una gara particolarmente intensa in cui le strategie e la gestione delle gomme sono stati aspetti determinanti anche alle variazioni climatiche. Domenica in salita per la Ferrari, dopo i problemi nelle qualifiche di ieri.

Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz non sono andati oltre l’undicesimo e il dodicesimo posto nel time-attack, lamentando entrambi poco grip. L’assetto scelto dai tecnici della Rossa non ha funzionato e i due piloti si sono sviti esclusi clamorosamente dalla Q3. L’obiettivo odierno era quello di sfruttare un miglior passo gara per risalire la china.

In pole-position, a sorpresa, c’è finito il britannico George Russell che ha sfruttato al meglio una Mercedes ritrovata su questa pista, portandola al limite e siglando lo stesso crono di Max Verstappen (Red Bull). Russell è partito però dalla p.1 per aver siglato il crono prima dell’olandese. Curiosità poi su quanto avrebbero fatto le McLaren in seconda fila con Oscar Piastri e Lando Norris e l’altra W15 di Lewis Hamilton, settimo.

Di seguito l’ordine d’arrivo:

RISULTATI E CLASSIFICA GP CANADA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lando NORRIS McLaren+3.879 2

3 George RUSSELL Mercedes+4.317 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+4.915 3

5 Oscar PIASTRI McLaren+10.199 2

6 Fernando ALONSO Aston Martin+17.510 2

7 Lance STROLL Aston Martin+23.625 2

8 Daniel RICCIARDO RB+28.672 2

9 Pierre GASLY Alpine+30.021 2

10 Esteban OCON Alpine+30.397 1

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+30.898 3

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+31.377 4

13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+39.638 1

14 Yuki TSUNODA RB+52.336 1

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 3

16 Carlos SAINZ Ferrari– 3

17 Alexander ALBON Williams– 2

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 3

19 Charles LECLERC Ferrari– 4

20 Logan SARGEANT Williams– – –