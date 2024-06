Orari Roland Garros 2024, ordine di gioco di oggi (4 giugno): programma, tv, streaming

Siamo entrati nel vivo del Roland Garros 2024. Iniziano oggi i quarti di finale del torneo singolare, con l’Italia che può ancora sognare con Jannik Sinner, che mette nel mirino il miglior risultato in carriera nel secondo slam stagionale. Prima però ci sarà da battere Grigor Dimitrov.

Replica della finale di Miami, dove l’azzurro fu dominante. Ma adesso si gioca su terra, l’unico match risale al 2020 dove fu il bulgaro a prevalere. Il match sarà il terzo in programma sul Philippe-Chatrier, subito dopo la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz.

La giornata però si aprirà con i quarti di finale femminili. Coco Gauff e Ons Jabeur saranno le prime a calcare il campo centrale in una partita che potrà regalare emozioni, seguita dalla sfida tra Iga Swiatek e Marketa Vondrousova. Torna in campo anche Jasmine Paolini, assieme a Sara Errani: per loro la russa Amina Anshba e la moldava Anastasia Detiuc nel terzo turno del doppio femminile.

La decima giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 (canali 210 Sky), oltre che in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale di Sinner-Dimitrov, per non perdersi il quarto dell’azzurro.

ROLAND GARROS 2024, L’ORDINE DI GIOCO DEL 4 GIUGNO

Court Philippe-Chatrier (dalle 11.00)

C. Gauff-O. Jabeur (quarti di finale donne)

Non prima delle 12.30: I. Swiatek-M- Vondrousova (quarti di finale donne)

G. Dimitrov-J. Sinner (quarti di finale uomini)

Non prima delle 20.15: S. Tsitsipas-C. Alcaraz (quarti di finale uomini)

Court Suzanne-Lenglen (dalle 11.00)

E. Navarro/D. Shnaider-C. Bucsa/M. Niculesci (terzo turno doppio donne)

T. Machac/Z. Zhang-M. Gonzalez/A. Molteni (terzo turno doppio uomini)

C. Gauff/K. Siniakova-E. Shibahara/X. Wang (terzo turno doppio donne)

D. Hantuchova/F. Schiavone-L. Safarova/N. Tauziat (doppio donne leggende)

E. Shibahara/N. Lammons-L. Siegemund/E. Roger-Vasselin (secondo turno doppio misto)

Court Simonne-Mathieu (dalle 11.00)

S. Errani/J. Paolini-A- Anshba/A. Detiuc (terzo turno doppio donne)

M. Kato/N. Kichenok-M. Melichar-Martinez/E. Perez (terzo turno doppio donne)

L. Fernandez/E. Routliffe-M. Kostyuk/E.G. Ruse (terzo turno doppio donne)

M. Kato/T. Puetz-U. Eikeri/M. Gonzalez (quarti di finale doppio misto)

Campo 14 (dalle 11.00)

C. Dolehide/D. Krawczyk-H.C. Chan/V. Kudermetova (terzo turno doppio donne)

M. Andreeva/V. Zvonareva/U. Eikeri-I. Neel (terzo turno doppio donne)

D. Krawczyk/N. Skupski-S. Zhang/M. Arevalo (quarti di finale doppio misto)

E. Perez/M. Ebden-S.W. Hsieh/J. Zielinski (quarti di finale doppio misto)

ROLAND GARROS 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210 Sky)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1)

Diretta Live testuale: OA Sport (Dimitrov-Sinner)