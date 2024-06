Olimpiadi Parigi 2024: la Russia prende di mira il CIO. Campagna di disinformazione prima dei Giochi

La Russia ha avviato una campagna di disinformazione con l’obiettivo di screditare la credibilità delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, in programma da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La notizia è emersa grazie alla testata britannica Guardian, prendendo come fonte un rapporto di Microsoft.

Nello specifico sembra che l’iniziativa sia partita già nel 2023 da una rete di gruppi affiliati (principalmente Storm-1679 e Doppelganger) sui canali telegram: tra i vari materiali spicca un video (Intitolato “Olympics has fallen“) con protagonista un finto Tom Cruise che, con l’ausilio dell’Intelligenza artificiale, denigra il lavoro svolto dal CIO e dalla Francia per i Giochi con una cura certosina: il “documentario” è infatti confezionato con la produzione di Netflix, ovviamente falsa come le recensioni con rating altissimo da parte dei giornali più autorevoli del mondo spiattellate in bella vista.

Nelle scorse ore Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha rimandato le accuse al mittente parlando all’Agence France-Presse di “Assoluta calunnia” e di “Una critica generale senza alcun fondamento“. L’ambasciata russa in una nota ha invece denunciato “L’ultima campagna russofobica scatenata dai media francesi“.

Ricordiamo che gli atleti russi e bielorussi sono stati bannati dagli sport di squadra della prossima rassegna a cinque cerchi. Sarà comunque prevista la partecipazione di un numero ridotto di partecipanti delle gare individuali che gareggeranno a titolo neutrale solo se apertamente contrari all’attuale conflitto bellico in Ucraina.