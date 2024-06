Olimpiadi Parigi 2024: il CIO invita quattro judoka russi, ma nessuno prenderà parte ai Giochi

Nella giornata di ieri, venerdì 28 giugno, il Comitato Olimpico Internazionale ha concesso l’autorizzazione ad altri sei atleti russi e a due bielorussi di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta di un incremento della prima lista, diffusa lo scorso 15 giugno per poi essere aggiornata due giorni fa, giovedì 27.

Gli sport in questione sono la canoa e il judo. Nel primo caso gli inviti sono stati estesi a due russi e due bielorussi; quattro invece gli idonei russi per la disciplina del combattimento, ovvero Dali Liluashvili, Elis Startseva, Makhmadbek Makhmadbekov e Valerii Endovitskyi.

Malgrado ciò, la Federazione russa di judo ha già deciso all’unanimità di non mandare alcun rappresentante a Parigi. Un segno di evidente protesta nei riguardi del modus operandi del CIO, considerato degradante ed antisportivo.

Attualmente, solo venti dei quarantasette atleti reputati idonei hanno confermato la loro presenza, mentre gli altri non hanno ancora comunicato la loro scelta, come nel caso dei tennisti Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Ricordiamo che per prendere parte alla rassegna a cinque cerchi gli atleti in esame devono rispondere a determinati requisiti tra cui dimostrare imparzialità politica, quindi non sostenere la’invasione in Ucraina e non appartenere a corpi militari.