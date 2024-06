Olimpiadi Parigi 2024: i qualificati ancora in arrivo nelle ultime settimane prima dei Giochi

Lunedì 8 luglio si conosceranno gli elenchi definitivi di tutti gli atleti qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: a poco più di un mese dalla chiusura del percorso che porta in Francia, sono ancora tanti i pass complessivi da assegnare, dato che al momento nel complesso sono stati assegnati circa 8350 dei 10500 posti complessivi in palio. Il quadro è ancora molto eterogeneo: in alcuni sport vanno solo riallocate le quote che verranno declinate dai Comitati Olimpici Nazionali, in altri si attende la chiusura dei ranking che assegneranno gli ultimi pass in palio, mentre in altri ancora devono ancora disputarsi gli ultimi eventi di qualificazione diretta.

Al momento l’Italia ha di poco superato quota 300 qualificati, il CONI punta ad arrivare a 390, restando più o meno in linea con i 384 di Tokyo: nel senso assoluto del dato numerico saranno molto importanti gli sport di squadra, e se entrambe le squadre di volley sembrano ad un passo dalla qualificazione, il Preolimpico di basket maschile si preannuncia arduo almeno sulla carta. Più importante del dato assoluto è quello del numero di eventi da medaglia ai quali parteciperà il Bel Paese, ed in alcuni sport anche solo un pass in più può dare accesso a diverse gare in più (magari con la possibilità di schierare coppie miste).

Nel tiro con l’arco l’Italia può ancora ambire alla qualificazione della squadra femminile, mentre nel tiro a volo deve essere ancora ufficializzata la carta nominale di Gabriele Rossetti nello skeet maschile che completerà il contingente italiano, così come nel tiro a segno il ranking olimpico può ancora regalare almeno un paio di gioie agli azzurri. Nel nuoto la spedizione attuale, tra pass nominali e staffette conta 40 qualificati, ma fino al Settecolli ci sarà spazio per rimpinguare il bottino di qualificati, così come al momento nell’atletica sono stati ufficializzati 35 qualificati tra pass nominali e posti Nazione, ma questo numero potrebbe anche raddoppiare fino all’arrivo delle convocazioni definitive.

Possono ancora arrivare pass nel pentathlon moderno, con Matteo Cicinelli che attende la chiusura nel ranking, nella canoa slalom, con il Preolimpico del kayak cross che vedrà al via cinque azzurri, e nel tennistavolo, con Giorgia Piccolin praticamente certa della qualificazione attraverso il ranking e Debora Vivarelli in buona posizione sempre per un pass tramite classifica. Al termine di questa settimana si chiuderà il ranking olimpico del tennis, con l’Italia che oscilla, tra singolare e doppio, tra le 10 e le 11 carte olimpiche, mentre le Olympic Qualifier Series potranno regalare carte olimpiche tra break dance, skateboard ed arrampicata sportiva. Altri pass arriveranno nel golf, infine alcuni qualificati sono al momento meno prevedibili.

Si attendono con interesse le varie riallocazioni, soprattutto in relazione agli atleti individuali neutrali, che poi tanto neutrali non sono, dato che alcuni di loro, pur qualificati, potrebbero essere estromessi dai Giochi per aver appoggiato la guerra in Ucraina. Alla finestra, su tutti, Frank Chamizo nella lotta, ma altre opportunità potrebbero arrivare anche in altri sport in cui gli azzurri sono magari i primi tra i non qualificati. Prevedere le quote declinate, infine, in alcuni sport come il tiro a segno, ad esempio, al momento è quasi impossibile, perché solo pochi Paesi hanno già comunicato gli atleti selezionati per Parigi 2024. Quota 400 è possibile per l’Italia? Difficile, ma non impossibile.