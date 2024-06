Nuoto, tutti i qualificati di Team USA per le Olimpiadi dopo i Trials. Squadra stellare e molto ambiziosa

Saranno 44 con ogni probabilità gli elementi della Nazionale statunitense di nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I Trials di Indianapolis, andati in scena nell’ultima settimana, hanno delineato di fatto la composizione del roster americano che sarà impegnato tra poco più di un mese alla Paris La Défense Arena di Nanterre nella rassegna a cinque cerchi.

Per le strepitose prestazioni messe in mostra a Indianapolis, Team USA si presenterà a Parigi con ambizioni importanti grazie a tante possibili carte da medaglia e numerosi favoriti per il bersaglio grosso tra gare individuali e staffette. La selezione statunitense sarà formata da 18 donne e 26 (il numero massimo consentito) uomini, ma diversi atleti gareggeranno su due o più distanze.

Basti pensare a Katie Ledecky, capace di staccare il pass nei 200, 400, 800 e 1500 stile libero (l’unica della spedizione americana a qualificarsi in quattro gare individuali), oltre alla staffetta 4×200 stile. Di seguito la lista completa del roster statunitense che dovrebbe partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024:

DONNE

Katie Ledecky 200/400/800/1500 stile libero, 4×200 stile libero

Gretchen Walsh 50 stile libero, 100 farfalla, 4×100 stile libero

Claire Weinstein 200 stile libero, 4×200 stile libero

Paige Madden 4×200 stile libero, 400/800 stile libero

Erin Gemmell 4×200 stile libero

Katie Grimes 400 misti, 1500 stile libero

Lilly King 100 rana

Regan Smith 100 dorso, 200 dorso

Kate Douglass 100 stile libero, 200 misti

Torri Huske 100 stile libero, 100 farfalla

Simone Manuel 4×100 stile libero, 50 stile libero

Anna Peplowski 4×200 stile libero

Alex Shackell 200 farfalla, 4×200 stile

Abbey Weitzeil 4×100 stile

Emma Weber 100 rana

Emma Weyant 400 misti

Katharine Berkoff 100 dorso

Alex Walsh 200 misti

UOMINI

Aaron Shackell 400 stile libero

Carson Foster 400 misti

Nic Fink 100 rana

Luke Hobson 200 stile libero

Chris Guiliano 50/100/200 stile libero

Drew Kibler 4×200 stile libero

Kieran Smith 400 stile libero, 4×200 stile libero

Ryan Murphy 100/200 dorso

Bobby Finke 1500/800 stile libero

Hunter Armstrong 4×100 stile, 100 dorso

Thomas Heilman 100/200 farfalla

Matt Fallon 200 rana

Jack Alexy 100 stile

Caeleb Dressel 4×100 stile libero, 50 stile libero, 100 farfalla

Keaton Jones 200 dorso

Josh Matheny 200 rana

Charlie Swanson 100 rana

Luca Urlando 200 farfalla

Luke Whitlock 800 stile

Shaine Casas 200 misti

Chase Kalisz 400 misti

David Johnston 1500 stile libero

Blake Pieroni 4×200 stile libero

Matt King 4×200 stile libero

Ryan Held 4×100 stile libero

Brooks Curry 4×200 stile libero