Nuoto, Daniel Wiffen ricoverato in ospedale per un virus dopo la 10 km nella Senna

La decisione di correre il triathlon e il nuoto in acque libere nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha fatto discutere. Un campo gara decisamente diverso da quello che gli atleti si trovano di solito, tra mare e laghi. Un campo gara che ha creato dei problemi ad alcuni atleti e il terzo è Daniel Wiffen, campione olimpico degli 800.

Il fuoriclasse irlandese ha comunicato di essere stato costretto a raggiungere velocemente l’ospedale a Parigi per un problema allo stomaco, dopo aver preso parte alla 10 km nella Senna in cui si è classificato 18° e ha detto che non rifarebbe mai più un’esperienza simile nel fondo.

Wiffen doveva essere il portabandiera dell’Irlanda alla cerimonia di chiusura, ma non si è potuto presentare. “Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, sono incredibilmente deluso di aver perso l’opportunità di essere portabandiera ieri sera” – ha scritto sul suo profilo ufficiale X.

Organizzatori che hanno cercato di minimizzare e hanno scritto in una nota: “Non siamo a conoscenza di legami accertati tra la malattia e la qualità dell’acqua della Senna. La qualità dell’acqua nel giorno della maratona di nuoto maschile è stata considerata “molto buona” o “eccellente in tutti e quattro i punti di test e ben entro le soglie stabilite da World Aquatics”.