Nuoto, Lara van Niekerk non sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024: esclusa una delle rivali di Benedetta Pilato

Una situazione davvero particolare si lega all’esclusione della sudafricana Lara van Niekerk dalle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta, specialista dei 50 e dei 100 rana, non è stata inserita nell’elenco degli atleti che prenderanno parte alla rassegna a Cinque Cerchi nella capitale francese. I motivi però non sono così chiari, stando a quanto riportato dalla diretta interessata.

Van Niekerk, infatti, ha scritto un post sui social in cui conferma la sua defezione: “Mi si spezza il cuore a non partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi, perché il 2024 era l’Olimpiade per cui ho lavorato fin da bambina. Mi sono qualificata in due diverse occasioni, ma a causa di circostanze al di fuori del mio controllo i tempi non sono stati validi”. Il sogno olimpico non è finito, è stato semplicemente ritardato. In bocca al lupo a tutti i partecipanti, vorrei poter essere lì di persona ma guarderò e tiferò da casa. Tornerò. Geremia 29:11“, si legge su Instagram.

Si parla di un errore amministrativo non meglio precisato, non legato alle responsabilità della nuotatrice sudafricana. Alla fine della fiera, aveva ottenuto il tempo di qualificazione olimpica, facendo meglio di 1:06.79 in più di una circostanza, ovvero 1:06.65 e 1:06.74. Da capire se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Nei fatti, van Niekerk resterà a casa e un’atleta, non di primissima fascia, mancherà alle Olimpiadi nella specialità in cui sarà protagonista Benedetta Pilato.