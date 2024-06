Nuoto, Gretchen Walsh firma il nuovo record mondiale dei 100 farfalla nei Trials olimpici americani

La prima giornata dei Trials olimpici americani di nuoto, evento di selezione verso i Giochi di Parigi 2024, ha regalato subito grande spettacolo al Lucas Oil Stadium di Indianapolis. Nella notte italiana sono arrivati ben due record, il primo relativo al numero di spettatori presenti (20.689, battuti i 16 mila di Rio 2016) ed il secondo siglato in vasca da una scatenata Gretchen Walsh.

La versatile sprinter statunitense si è esaltata nelle semifinali dei 100 farfalla, abbassando di tre decimi il primato mondiale della svedese Sarah Sjostrom (55.48 alle Olimpiadi di Rio 2016) con un sensazionale 55.18. Una prestazione strepitosa da parte della 21enne nativa di Nashville, autrice di un passaggio velocissimo (25.45, oltre mezzo secondo meglio del WR) e di un ritorno comunque molto competitivo.

In poche ore Walsh ha migliorato di quasi 1″ il suo precedente primato personale in questa gara (56.14), infrangendo per la prima volta la barriera dei 56 secondi in batteria con 55.94 per poi esplodere definitivamente in semifinale. Day-1 che ha visto anche lo svolgimento delle prime finali della manifestazione: nei 400 stile libero uomini hanno conquistato il pass olimpico Aaron Shackell (3:45.46) e Kieran Smith (3:45.76), mentre al femminile si sono qualificate a Parigi Katie Ledecky (3:58.35) e Paige Madden (4:02.08).