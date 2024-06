Nuoto, Felix Auboeck in evidenza nelle batterie dei 400 sl a Belgrado. Ungheria favorita nelle staffette miste

Calato il sipario sull’ultima giornata di batterie degli Europei 2024 di nuoto in corsie a Belgrado (Serbia). Nello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic è terminato un day-7 con risultati interessati di una manifestazione che risente delle tante assenze, tra cui quelle dei nuotatori azzurri. L’Italnuoto è al via del Trofeo Settecolli, per andare a definire la squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi.

Nei 400 stile libero femminili la portoghese Francisca Martins ha ottenuto il miglior tempo di ingresso alla Finale in 4:14.77 davanti all’ungherese Ajna Kesely (4:14.93) e alla turca Deniz Ertan (4:15.50). La magiara dovrebbe essere la favorita per la conquista del titolo continentale.

Nella medesima prova al maschile l’austriaco Felix Auboeck ha fatto capire già dalle batterie le sue intenzioni. Una prestazione autorevole in 3:48.86 a precedere l’israeliano Soloveychik (3:49.92) e lo svizzero Antonio Djakovic (3:49.99). Attenzione al lituano Danas Rapsys che potrebbe però far saltare il banco nell’atto conclusivo (6° tempo dell’overall in 3:51.57).

Ungheria in evidenza nelle heat della 4×100 mista donne: miglior tempo delle magiare in 4:04.30 davanti alla Polonia (4:04.44) e alla Grecia (4:06.21). Nelle heat della 4×100 mista uomini l’Ucraina è stata la miglior staffetta in 3:34.35 davanti all’Austria (3:35.13) e all’Ungheria (3:35.73), che potrebbe contare sull’apporto importante anche di Kristof Milak, consentendo a Hubert Kos di dare qualcosa a dorso.