Nuoto, Europei 2024: tanta Ungheria nella prima giornata di batterie

In archivio la prima mattina degli Europei di nuoto in corsia nella piscina dello Sports Centre Milan Gale Muskatirovic. Una competizione che non vede l’Italia al via, concentrata sul prossimo Trofeo Settecolli che rappresenterà l’ultima occasione per qualificarsi alle Olimpiadi.

Nelle batterie dei 400 misti l’ungherese Balazs Hollo si propone per un ruolo da protagonista: suo il miglior crono di giornata in 4’12”46. Sarà con tutta probabilità una sfida con il connazionale Gabor Zombori, autore del secondo crono in 4’13”75. Lontani tutti gli altri, con gli altri due ungheresi Torok e Sarkany eliminati per la regola di massimo due atleti della stessa Nazione in avanti, poiché avevano chiuso con il terzo e il quarto posto.

100 stile donne che vede invece sorridere Barbora Seemanova, oro continentale quattro anni fa nella distanza doppia: per lei il miglior tempo in 54”04, avanti alla connazionale Barbora Janickova. Nell’incertezza i 50 farfalla uomini, che vedono il miglior crono dell’ucraino Vladyslav Bukhov in 23”33, passa in semifinale anche l’ungherese Hubert Kos partendo dalla prima batteria.

Tanta Ungheria anche nei 200 dorso: Eszter Szabó-Feltóthy comodamente in semifinale in 2’09”77 con solo la connazionale Dora Molnar, classe 2006 e bronzo due anni fa a Roma, che appare capace di poterle stare in scia, mentre negli 800 stile non è l’attesa Ajna Kesely a vestirsi dei panni della favorita, ma la turca Deniz Ertan, che ha iniziato un interessante percorso ad Arizona State University agli ordini di Bob Bowman.

100 rana uomini con due uomini sotto il minuto, il migliore è il lituano Andrius Sidlauskas, terzo agli Europei 2022, in 59”36 avanti al tedesco Melvin Imoudu, a venticinque anni nuova sensazione del suo movimento che detiene la settima prestazione stagionale. Ungheria e Lituania si impongono come le favorite delle rispettive 4×200.