Nuoto, Benedetta Pilato irradia il Foro Italico: record italiano nei 100 rana al Settecolli

La risposta che tanto si voleva. Benedetta Pilato l’ha data nella prima giornata di Finali del Trofeo Settecolli 2024. Nella piscina più bella del mondo a Roma, la pugliese voleva assaporare sensazioni speciali nei 100 rana femminili e così è stato. Dopo aver gestito in maniera autorevole le batterie del mattino, nell’atto conclusivo pomeridiano non c’è stato spazio per la riflessione.

Benny è partita con l’approccio aggressivo, quello in cui si vuol fare la differenza. Una nuotata aggressiva, in presa e bella da vedere. Al tocco dei 50 metri un ottimo 30.33 e poi nella seconda vasca, la voglia di resistere al tentativo di rientro alla britannica Angharad Evans e così il crono l’ha premiata con l’1:05.44 (quinta prestazione mondiale dell’anno e record italiano strappato ad Arianna Castiglioni che vantava 1:05.67).

Alle sue spalle hanno concluso Evans in 1:05.91 e un’ottima Martina Carraro in 1:06.43, il cui tempo in prospettiva 200 rana potrebbe voler dire qualcosa di bello, staremo vedere. Certo, se questo è stato un anticipo di Olimpiadi, bene così…