Nuoto artistico, Rizea e Vernice ai piedi del podio nel duo libero agli Europei di Belgrado

Di nuovo ai piedi del podio, ma con una discreta soddisfazione. Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice confermano il quarto posto dei preliminari nella prova del duo libero agli Europei di nuoto artistico di Belgrado, non avendo molto da doversi recriminare.

La coppia azzurra migliora infatti il punteggio di ieri mattina di quattro punti, abbassando la penalità per la sincronia a 4.33 e alzando così il loro punteggio a 221.0939. La loro esibizione in cui si sono trasformate in ‘gatte d’acqua’, con occhi di gatto blu e lunghi baffi neri e orecchie sulle cuffie, ha sì convinto i giudici, ma fino ad un certo punto: rimane un punto di partenza da cui basare il loro futuro internazionale.

Come preventivato, sono le gemelle olandesi De Brouwer, Maria Antonia e Noortje Johanna Cornelia, a prendersi il titolo continentale in 264.6584, poco più di tre punti in più sulle britanniche Kate Shortman ed Isabelle Thorpe (261.0313). Terza piazza per le israeliane Shelly Bobritsky ed Ariel Nassee in 245.6105. Tre coppie che comunque sono costantemente nel giro internazionale e con cui le nostre ‘gattine’ hanno fatto sicuramente un’ottima figura.