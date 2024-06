Nuoto artistico oggi in tv, Europei 2024: orari, programma 14 giugno, streaming, italiani in gara

Ultima giornata degli Europei di nuoto artistico di scena allo Sport Centre Milan Gale Muskatirovic di Belgrado. Ultime tre finali, ultimi tre ori continentali assegnati quest’oggi, con l’Italia che proverà a vestire nuovamente i panni di protagonista. Si inizia in mattinata con le finali del duo libero. Prima Flaminia Vernice e Sarah Maria Rizea cercheranno di confermare come minimo il quarto posto ottenuto nella prova tecnica mercoledì pomeriggio, poco dopo invece Sarah Maria sarà impegnata con Filippo Pelati nella prova mista. Per il ragazzo di Ferrara l’occasione di collezionare la seconda medaglia dopo l’argento del duo tecnico con Vernice. Nel pomeriggio si chiude il programma con il Team Libero Open.

Al momento Rai Sport HD ha in palinsesto esclusivamente la diretta tv della finale del team libero open degli Europei 2024 di nuoto artistico, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, con tutte le gare su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

Venerdì 14 giugno

10.30 NUOTO ARTISTICO Duo tecnico femminile, finale (Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice)

12.00 NUOTO ARTISTICO Duo tecnico misto, finale (Filippo Pelati, Sarah Maria Rizea)

16.30 NUOTO ARTISTICO Team libero open, finale (Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Marta Murru, Carmen Rocchino, Sophie Tabbiani) – Diretta tv su Rai Sport HD

Diretta tv: finale team libero open su Rai Sport HD.

Diretta streaming: finale team libero open su Rai Play, tutte le gare su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.