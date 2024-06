Nuoto: Ariarne Titmus nella storia! Nuovo record del mondo nei 200 sl ai trials olimpici

Semplicemente straordinaria. Ariarne Titmus è diventata la terza donna nella storia a rompere la barriera del minuto e 53 secondi nei 200 stile libero femminili, segnando così un nuovo record del mondo. L’impresa si è compiuta in quel di Brisbane, sede dei trials olimpici di nuoto.

Nello specifico l’oceanica ha registrato il crono di 1:52.23, regolando Mollie O’Callaghan, precedente primatista con quell’1:52.95 dei Mondiali di Fukuoka 2023 ma comunque in grado di spingersi per l’occasione con l’impressionante tempo di 1:52.48, migliorandosi così di mezzo secondo rispetto al suo migliore risultato.

Una condizione semplicemente stratosferica per Titmus, la quale già nella giornata di ieri era andata vicina al primato mondiale anche nei 400 stile libero, mancandolo di un soffio. Già nei trials pre Tokyo 2020 l’australiana si era avvicinata al record dell’epoca, di proprietà di Federica Pellegrini (1:52:98). L’aspetto interessante è notare il modo in cui l’atleta ha fermato il cronometro: Titmus è infatti partita dietro la diretta avversaria O’Callaghan con un gap di 26.64, per poi prendere la leadership al secondo 50, mantenendo così alto il ritmo fino al termine.

In vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Australia potrà quindi concedersi il lusso di contare sulle due nuotatrici più veloci di sempre. Una situazione letteralmente fuori dall’ordinario.