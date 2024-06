Quinta giornata finita nell’album dei ricordi a Indianapolis, sede dei Trials di nuoto americani per la definizione della squadra olimpica. Al Lucas Oil Stadium della capitale dello Stato dell’Indiana, gli spunti sono mancati, legando le prestazioni degli statunitensi agli affari italici.

In primis, le prestazioni sensazionali della 4×100 stile libero maschile. Lo si era già compreso nel day-4 che il livello fosse spaziale. Nelle semifinali ben cinque atleti da 47″ nei 100 stile libero, con Chris Guiliano che ha toccato la piastra in 47.25, a precedere Jack Alexy (47.33), Caeleb Dressel (47.53), Hunter Amstrong (47.59) e Destin Lasco (47.90).

Come spesso accade, le prestazioni in Finale sono di livello inferiore rispetto al penultimo atto, andando a incidere la tensione e la necessità di mettere la mano davanti agli altri. Alla fine della fiera, Guiliano si è confermato il migliore in 47.38, battendo Alexy (47.47), Dressel (47.53) e Armstrong (47.78). Pertanto, il citato Dressel, tornato a nuotare dopo un periodo difficile dal punto di vista personale, non rappresenterà gli USA a livello individuale a Parigi 2024, ma sarà parte della 4×100 sl.

Da questi tempi nuotati, si comprende come il quartetto degli States sia fortissimo e per l’Italia, considerando anche i crono di altre squadre come Australia e Gran Bretagna, sarà molto difficile confermarsi nella top-3 a Cinque Cerchi come era accaduto nel 2021.

Una conferma delle proprie qualità l’ha data anche Katie Ledecky. Se è vero che la fuoriclasse statunitense fatica a svettare nei 200 e nei 400 sl per le velocità sviluppate da altre atlete, come le australiane Ariarne Titmus e Mollie O’Callaghan nelle quattro vasche, nelle distanze più lunghe della piscina ci sono ancora dei margini importanti. La campionessa americana, dunque, si è confermata tale nei 1500 stile libero, ottenendo il miglior tempo mondiale dell’anno di 15:37.35. Una classifica nella quale Simona Quadarella è seconda con il suo 15:46.99 siglato nei Mondiali di Doha.