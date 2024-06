Nations League volley, calendario, orari e tv delle partite dell’Italia con Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia

Dopo che la nazionale femminile ha archiviato la sua fase a gironi, tocca ai ragazzi di Fefè De Giorgi disputare le ultime quattro partite della Nations League 2024 di volley. Raggiunto l’obiettivo primario della qualificazione aritmetica alle Olimpiadi di Parigi, manca pochissimo per centrare la Final Eight di questa manifestazione e concentrarsi sulla seconda parte di stagione.

Dopo due trasferte americane c’è un viaggio più corto ad attendere gli azzurri, che saranno protagonisti nella capitale slovena Lubiana. L’esordio sarà di quelli da brividi contro i nostri acerrimi rivali: mercoledì 19 (20.30) ritroveremo infatti la Polonia, nostra avversaria nelle ultime finali sia di Mondiali sia di Europei. Il pomeriggio successivo (16.30) Italia di nuovo in campo per affrontare la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini, prima del giorno di riposo e di un weekend intenso. Sabato 22 giungo alle 20.30 ci sarà infatti la sfida con i padroni di casa della Slovenia, squadra super in forma, mentre domenica 23 si chiuderà alle 16.30 contro la più abbordabile Turchia.

Sarà una squadra giovane quella azzurra a Lubiana, con un test per il futuro e almeno due match durissimi da affrontare. Il primo posto in classifica fa dormire sogni tranquilli, con la qualificazione alla fase successiva davvero ad un passo. Dopo il biglietto per Parigi il CT ha deciso di regalare una settimana di riposo ai titolari, chiamando appunto tutti i ‘ragazzotti’. Grande curiosità per una nazionale nuova e molto molto giovane, che avrà fame di vittorie e con gli ultimi ballottaggi in vista della rosa olimpica che saranno risolti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del’ultima settimana della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO TERZA SETTIMANA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Mercoledì 19 giugno

20.30 Italia vs Polonia (a Lubiana)

Giovedì 20 giugno

16.30 Italia vs Bulgaria (a Lubiana)

Sabato 22 giugno

20.30 Italia vs Slovenia (a Lubiana)

Domenica 23 giugno

16.30 Italia vs Turchia (a Lubiana)

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.