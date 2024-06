Nations League volley 2024: calendario quarti di finale, tabellone, date, orari, tv, streaming

La Final Eight della Nations League di volley maschile andrà in scena a Lodz (Polonia) dal 27 al 30 giugno. Il prestigioso torneo internazionale è arrivato alla fase eliminazione diretta, a cui parteciperanno le prime otto classificate della fase preliminare, pronte a darsi battaglia per la conquista del trofeo.

L’Italia se la dovrà vedere contro la Francia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per farsi strada nel torneo e per superare il turno (si preannuncia una sfida pirotecnica tra Campioni del Mondo e Campioni Olimpici), regalandosi così la semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra Polonia e Brasile (incrocio da brividi tra Campioni d’Europa e verdeoro). Dall’altra parte del tabellone la Slovenia (prima in classifica) se la dovrà vedere con l’Argentina, chi vince incrocerà la vincente di Giappone-Canada.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Eight della Nations League 2024 di volley maschile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia.

TABELLONE FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY

Slovenia vs Argentina

Giappone vs Canada

Polonia vs Brasile

Italia vs Francia

CALENDARIO FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 27 giugno

Ore 17.00 Quarto di finale 1: Giappone-Canada

Ore 20.00 Quarto di finale 2: Polonia-Brasile

Venerdì 28 giugno

Ore 17.00 Quarto di finale 3: Italia-Francia

Ore 20.00 Quarto di finale 4: Slovenia-Argentina

Sabato 29 giugno

Ore 17.00 Semifinale 1 (l’ordine degli incontri verrà definito dopo i quarti di finale)

Ore 20.00 Semifinale 2 (l’ordine degli incontri verrà definito dopo i quarti di finale)

Domenica 30 giugno

Ore 17.00 Finale per il terzo posto

Ore 20.00 Finale per il primo posto

PROGRAMMA FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.