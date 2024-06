Nadia Battocletti, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Nadia Battocletti ha illuminato la scena agli Europei di Roma, confezionando una splendida doppietta d’oro su 5000 e 10000 metri. La trentina è l’autentica principessa del mezzofondo tricolore, detiene tutti i primati nazionali e negli ultimi mesi ha compiuto un importante salto in avanti, migliorandosi sensibilmente a livello cronometrico e facendo capire di poter dire la sua ai massimi livelli. L’azzurra andrà tenuta in seria considerazione sui 5000 metri: riuscirà a tenere testa alle africane e a tutte le migliori nella lotta per le medaglie?

Nome: Nadia

Cognome: Battocletti

Luogo e data di nascita: Cavareno (Trento), 12 aprile 2000

Sport e discipina: atletica (5000 metri)

Quando gareggia: venerdì 2 agosto (batterie 5000 metri), eventuale lunedì 5 agosto (finale 10000 metri)