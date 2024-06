MX2, Kay de Wolf trionfa in gara-1 a Kegums. Andrea Adamo fuori dalla top-10

Calato il sipario su gara-1 del GP di Lettonia di MX2, nono appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito sabbioso e fondo duro di Kegums, i centauri si sono dovuti adattare a un nuovo layout tra mille insidie, con la necessità di ottenere performance per più giri. Il leader della classifica mondiale, l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) aveva spinto non poco ieri per imporsi nella Qualifying Race e portare a 60 i punti di vantaggio sul compagno di marca, Lucas Coenen.

Il tutto si è confermato nella prima manche odierna. L’accoppiata della Husqvarna ha colpito ancora e de Wolf si è imposto davanti a Coenen con un vantaggio di 2.853. A completare il podio è stato l’altro Coenen della categoria, ovvero Sacha (KTM) che ha terminato la sua prova a 20.027 dal vincitore. Un riscontro che dunque ha permesso all’olandese di rafforzare ulteriormente la propria leadership: 431 punti per lui, rispetto ai 368 di Lucas Coenen.

Gara-1 in cui il tedesco Simon Laegenfelder si è classificato in quarta piazza a 35.495, in sella alla GasGas, mentre il belga Liam Evers, alfiere della KTM Factory, si è dovuto accontentare della quinta posizione a 47.451. A proposito di KTM, indietro Andrea Adamo, giunto al traguardo al 13° posto con un consistente distacco di 1:48.475. Proverà a rifarsi il campione del mondo del 2023. In casa Italia va segnalato anche la 15ª posizione di Ferruccio Zanchi (Honda) a 2:01.040

CLASSIFICA GARA-1 GP LETTONIA MX2

1 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:07.196 0.000 52.278 25

2 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:10.049 2.853 52.207 22

3 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:27.223 20.027 51.786 20

4 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:42.691 35.495 51.412 18

5 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:54.647 47.451 51.127 16

6 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 36:11.871 1:04.675 50.721 15

7 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:18.375 1:11.179 50.570 14

8 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:28.518 1:21.322 50.335 13

9 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM F&H Racing Team Kawasaki 36:30.080 1:22.884 50.300 12

10 451 MIKULA, Julius CZE ACCR Osicka MX Team KTM 36:37.471 1:30.275 50.130 11

11 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM SB Racing KTM 36:39.495 1:32.299 50.084 10

12 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Fantic Factory Racing MX2 Fantic 36:40.289 1:33.093 50.066 9

13 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:55.671 1:48.475 49.719 8

14 22 BRACERAS, David ESP RFME Fantic Factory Racing MX2 Fantic 37:01.644 1:54.448 49.585 7

15 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Team HRC Honda 37:08.236 2:01.040 49.438 6

16 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO Young Motion powered by Resa GASGAS 35:21.924 -1 Lap 48.861 5

17 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 35:23.425 1.501 48.827 4

18 579 BRUCE, Bobby GBR ACU Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 35:32.754 10.830 48.613 3

19 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 35:37.308 15.384 48.510 2

20 484 KOOIKER, Dave NED KNMV Schmicker Racing KTM 35:39.293 17.369 48.465 1

21 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 35:40.383 18.459 48.440 0

22 42 RAINIO, Sampo FIN SML Young Motion powered by Resa KTM 35:58.781 36.857 48.027 0

23 67 MARTINEZ, Yago ESP RFME TM 36:17.631 55.707 47.611 0

24 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 36:24.708 1:02.784 47.457 0

25 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 36:27.157 1:05.233 47.404 0

26 188 MACKONIS, Erlandas LTU LMSF KTM 36:46.210 1:24.286 46.995 0

27 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB GASGAS 37:17.087 1:55.163 46.346 0

28 414 BRIX, Oscar DEN DMU KL Racing Team KTM 35:11.196 -2 Laps 46.040 0